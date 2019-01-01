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Magic Cube Nasdaq Magic Cube in the gaming field is a decentralized trading platform that introduces the concept of blockchain into the traditional gaming field and creates a blockchain-based gaming ecosystem. By assisting game developers to use smart contracts to issue the core token of the game, namely GTO (Game Token Offering), it transforms traditional games into blockchain games, solves the current retention dilemma of games and realizes a new channel for game investment exit, subverting The existing gaming industry landscape.

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Blockchain ສາທາລະນະNEO3

ແນະນຳMagic Cube Nasdaq Magic Cube in the gaming field is a decentralized trading platform that introduces the concept of blockchain into the traditional gaming field and creates a blockchain-based gaming ecosystem. By assisting game developers to use smart contracts to issue the core token of the game, namely GTO (Game Token Offering), it transforms traditional games into blockchain games, solves the current retention dilemma of games and realizes a new channel for game investment exit, subverting The existing gaming industry landscape.

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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