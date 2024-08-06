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ຊື່MAX

ອັນດັບNo.1304

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)4.64%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ130,520,000

ການສະໜອງສູງສຸດ800,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ800,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1631%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.4786657476524675,2024-08-06

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.03129787986386955,2025-04-22

Blockchain ສາທາລະນະETH

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ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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