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Massa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient > 1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications.

ຊື່MAS

ອັນດັບNo.4178

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

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ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

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ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.14257587712244194,2024-05-04

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.01886507204571055,2025-05-27

Blockchain ສາທາລະນະMAS

ແນະນຳMassa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient > 1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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