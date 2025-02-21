MANTIS

Mantis aims to simplify cross-chain transactions by providing a seamless environment that abstracts away the complexities of navigating between various DEX platforms and bridges. Through its unified interface, users can effortlessly access assets across chains, starting with Solana and Ethereum. Powered by a robust searcher/solver network, Mantis ensures optimal pricing and execution for every transaction. Beyond benefiting end users, Mantis offers developers a powerful avenue to integrate cross-chain infrastructure into their applications.

ຊື່MANTIS

ອັນດັບNo.9246

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.058329547016077815,2025-02-21

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.005073399964631568,2025-06-19

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳMantis aims to simplify cross-chain transactions by providing a seamless environment that abstracts away the complexities of navigating between various DEX platforms and bridges. Through its unified interface, users can effortlessly access assets across chains, starting with Solana and Ethereum. Powered by a robust searcher/solver network, Mantis ensures optimal pricing and execution for every transaction. Beyond benefiting end users, Mantis offers developers a powerful avenue to integrate cross-chain infrastructure into their applications.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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