MANC

Mancium is a token that allows you to participate actively in the MANC ecosystem, which is growing very effectively and successfully at a great rate. Mancium will be used in in-app game purchases, and will have a number of further benefits for its holders. It will be the only token that will allow the purchase of many items and features in MANC’s applications. Those users who hold their Manciums during particular scheduled periods will be provided with even further advantages such as stake interests and bonuses. Another benefit Mancium holders are provided with is the opportunity to join MANC Academy. Besides MANC Academy candidates, Manciums will be used by those users interested in metaverse. Meta versions of MANC games applications will be available only to Mancium holders and holders of Mancium-related NFTs.

ຊື່MANC

ອັນດັບNo.1651

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ10,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ8.647274376635101,2024-11-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.1268864569414022,2025-03-15

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳMancium is a token that allows you to participate actively in the MANC ecosystem, which is growing very effectively and successfully at a great rate. Mancium will be used in in-app game purchases, and will have a number of further benefits for its holders. It will be the only token that will allow the purchase of many items and features in MANC’s applications. Those users who hold their Manciums during particular scheduled periods will be provided with even further advantages such as stake interests and bonuses. Another benefit Mancium holders are provided with is the opportunity to join MANC Academy. Besides MANC Academy candidates, Manciums will be used by those users interested in metaverse. Meta versions of MANC games applications will be available only to Mancium holders and holders of Mancium-related NFTs.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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