MAJOR

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

ຊື່MAJOR

ອັນດັບNo.858

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)50.54%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ83,349,868

ການສະໜອງສູງສຸດ99,999,999

ການສະຫນອງທັງຫມົດ99,999,999

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8334%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ36.74652684233143,2024-11-27

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.09929041572096678,2025-03-11

Blockchain ສາທາລະນະTONCOIN

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

