LUFC

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ຊື່LUFC

ອັນດັບNo.2673

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.83%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2,814,288

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.2814%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ61.91478374891038,2021-12-30

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2021-11-29

Blockchain ສາທາລະນະCHZ

ແນະນຳOne $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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