Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

ຊື່LRC

ອັນດັບNo.314

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.98%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,366,843,876.5891356

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,373,873,397.4424574

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2017-08-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.053 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.827154981643715,2021-11-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.019860698096,2019-12-18

Blockchain ສາທາລະນະETH

