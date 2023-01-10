LOTT

Linked Operation Transaction Technology leads the global cosmetics market through the convergence of beauty market trend and 4th industrial revolution technology. the LOTT project is trying to create a blockchain-based integrated platform where all participants can form an ecosystem with each other as follows: Establishing a cooperative system with influencers who promote and sell cosmetics directly or indirectly so that consumers and cosmetics retailers can win-win with each other, providing big data-based AI technology that can utilize VR and AR to purchase cosmetics, rewarding participants who directly purchase cosmetics, allowing sellers to issue points for consumers, etc. Linked Operation Transaction

ຊື່LOTT

ອັນດັບNo.6024

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ5,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ5,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.09497111194654026,2023-01-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001568664301435773,2025-05-29

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳLinked Operation Transaction Technology leads the global cosmetics market through the convergence of beauty market trend and 4th industrial revolution technology. the LOTT project is trying to create a blockchain-based integrated platform where all participants can form an ecosystem with each other as follows: Establishing a cooperative system with influencers who promote and sell cosmetics directly or indirectly so that consumers and cosmetics retailers can win-win with each other, providing big data-based AI technology that can utilize VR and AR to purchase cosmetics, rewarding participants who directly purchase cosmetics, allowing sellers to issue points for consumers, etc. Linked Operation Transaction

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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