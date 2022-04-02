LOKA

League of Kingdoms' is an MMO Strategy game where gamers fight for dominion. You can fully own and seamlessly trade digital assets through NFT technology. You will participate in game governance through transparent voting and the congress system.

ຊື່LOKA

ອັນດັບNo.744

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ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.68%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ423,698,431.78

ການສະໜອງສູງສຸດ500,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ500,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8473%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ5.37371927978624,2022-04-02

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.051893044422389005,2025-04-17

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳLeague of Kingdoms' is an MMO Strategy game where gamers fight for dominion. You can fully own and seamlessly trade digital assets through NFT technology. You will participate in game governance through transparent voting and the congress system.

ຂະແໜງການ

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