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Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ12,070,868

ການສະໜອງສູງສຸດ20,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ12,070,868

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.6035%

ວັນທີອອກ--

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ17.01555375778228,2024-11-25

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.1451754168803282,2025-03-10

Blockchain ສາທາລະນະLUCKYCOIN

ແນະນຳLuckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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