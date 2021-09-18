LITH

Lithium Finance is the first collective-intelligence pricing oracle to give precise and timely pricing on private, illiquid assets. It rewards analysts who provide truthful information and punish those who offer false pricing data. As a result, Lithium’s users obtain pricing for all hard-to-value assets such as pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets effectively.

ຊື່LITH

ອັນດັບNo.2374

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,242,220,240

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.05823004535607,2021-09-18

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.0000525502323005,2025-05-20

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳLithium Finance is the first collective-intelligence pricing oracle to give precise and timely pricing on private, illiquid assets. It rewards analysts who provide truthful information and punish those who offer false pricing data. As a result, Lithium’s users obtain pricing for all hard-to-value assets such as pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets effectively.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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