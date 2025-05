LIFE

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

ຊື່LIFE

ອັນດັບNo.2729

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2 631 194 572,27

ການສະໜອງສູງສຸດ10 000 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10 000 000 000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.2631%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.041196202448284376,2021-11-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000024382260659893,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະETH

