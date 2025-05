LGCT

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

ຊື່LGCT

ອັນດັບNo.230

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%4,74

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ106.139.448,5

ການສະໜອງສູງສຸດ300.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ300.000.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3537%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.1998545114038492,2025-04-21

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.7988833348798597,2025-01-07

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

