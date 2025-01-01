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Driving Web3 Growth, Through Strategic Investment and Liquidity Partner. LF Ecosystem: Investment Lab, Wallet, DEX, Market Making

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ອັນດັບNo.1864

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%0,06

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2.992.207.529,551785

ການສະໜອງສູງສຸດ10.000.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10.000.000.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.2992%

ວັນທີອອກ2025-01-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.001315809544845295,2025-03-11

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000463111075687955,2025-05-04

Blockchain ສາທາລະນະETH

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ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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