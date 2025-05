LANDSHARE

Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

ຊື່LANDSHARE

ອັນດັບNo.1443

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)5.40%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,342,355.93

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ5,914,527.76993893

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ12.46164614625564,2021-11-11

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.4131348791432006,2023-10-14

Blockchain ສາທາລະນະBSC

