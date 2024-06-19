LAIKA

First community driven Solana meme SuperVerse, where we unite people across different Metaverses, Chains and Protocols to launch Laika to The Moon in a 3 stage space mission. Laika is more than just a memecoin. Laika is a movement. Laika is proof that if we band together as a global community, we can achieve the impossible.

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Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳFirst community driven Solana meme SuperVerse, where we unite people across different Metaverses, Chains and Protocols to launch Laika to The Moon in a 3 stage space mission. Laika is more than just a memecoin. Laika is a movement. Laika is proof that if we band together as a global community, we can achieve the impossible.

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