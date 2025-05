KRIPTO

KRIPTO is the official token of the Kriptokoin.com news site ecosystem. KRIPTO aims to unite the community and followers of the Kriptokoin.com in blockchain technology.

ຊື່KRIPTO

ອັນດັບNo.2534

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,419,500,000

ການສະໜອງສູງສຸດ99,999,999,999

ການສະຫນອງທັງຫມົດ5,962,142,871

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.0541%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.004834495804101652,2022-09-30

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000032211452194869,2025-05-20

Blockchain ສາທາລະນະBITCI

ແນະນຳKRIPTO is the official token of the Kriptokoin.com news site ecosystem. KRIPTO aims to unite the community and followers of the Kriptokoin.com in blockchain technology.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.