KRIPTO

KRIPTO is the official token of the Kriptokoin.com news site ecosystem. KRIPTO aims to unite the community and followers of the Kriptokoin.com in blockchain technology.

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,419,500,000

ການສະໜອງສູງສຸດ99,999,999,999

ການສະຫນອງທັງຫມົດ5,962,142,871

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.0541%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.004834495804101652,2022-09-30

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000032211452194869,2025-05-20

Blockchain ສາທາລະນະBITCI

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ຂະແໜງການ

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