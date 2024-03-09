KREST

Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm.

ຊື່KREST

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.5241019748010083,2024-03-09

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.007448852102891606,2025-04-19

Blockchain ສາທາລະນະKREST

ແນະນຳKrest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm.

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