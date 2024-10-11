KOMA

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

ຊື່KOMA

ອັນດັບNo.1109

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%1,47

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ487.697.722,1353065

ການສະໜອງສູງສຸດ1.000.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ605.954.353,425861

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4876%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.19515370521653203,2024-12-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.002571199651579896,2024-10-11

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳKoma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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