KNC

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

ຊື່KNC

ອັນດັບNo.472

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)7.25%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ187,182,599.14800358

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ240,097,869.36187205

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2017-09-25 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.5 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ5.715659905177939,2022-04-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.25991972993251367,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.