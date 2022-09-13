KLIMA

KlimaDAO’s objective is to scale the impact and efficiency of climate finance globally through building transparent, neutral and public infrastructure for the voluntary carbon markets. KlimaDAO achieves this through the development and governance of a protocol which facilitates the Digital Carbon Market (DCM) using its native token $KLIMA and an on-chain governance mechanism. Today, the VCM remains opaque, with value extraction in the market that compromises the experience of consumers of carbon credits, and positive environmental impact that VCMs as a whole can have. KlimaDAO is widely recognized for its pioneering role in the nascent Regenerative Finance industry, breaking down barriers to entry and scaling environmental markets.

ຊື່KLIMA

ອັນດັບNo.1786

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.72%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ7,997,365

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ18,937,382.28218162

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3946.023537004167,2021-10-26

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2022-09-13

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ແນະນຳKlimaDAO’s objective is to scale the impact and efficiency of climate finance globally through building transparent, neutral and public infrastructure for the voluntary carbon markets. KlimaDAO achieves this through the development and governance of a protocol which facilitates the Digital Carbon Market (DCM) using its native token $KLIMA and an on-chain governance mechanism. Today, the VCM remains opaque, with value extraction in the market that compromises the experience of consumers of carbon credits, and positive environmental impact that VCMs as a whole can have. KlimaDAO is widely recognized for its pioneering role in the nascent Regenerative Finance industry, breaking down barriers to entry and scaling environmental markets.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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