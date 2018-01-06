KIN

Kin is a cryptocurrency used for microtransactions in consumer apps. Millions of people are earning and spending Kin across an ecosystem of numerous apps, making it the most used cryptocurrency by mainstream consumers. Developers can add Kin to their existing consumer apps with a few lines of code, instantly unlocking Kin experiences for their users. Developers are compensated through the Kin Rewards Engine which is similar to the Bitcoin Block Reward, except it pays developers for getting their users to earn and spend Kin. The apps that have integrated Kin are a mix of social apps, content platforms, and games. Users are spending Kin on content, tipping creators, and buying in-game items, and they are earning Kin by watching ads or filling out surveys. Kin is a growing mini economy in the digital world where everyone is fairly compensated for their contributions.

ຊື່KIN

ອັນດັບNo.1310

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2.757.861.681.637,17

ການສະໜອງສູງສຸດ2.757.861.681.637,17

ການສະຫນອງທັງຫມົດ2.757.861.681.637,17

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ1%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.001493489951826632,2018-01-06

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000001791422138988,2025-05-28

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳKin is a cryptocurrency used for microtransactions in consumer apps. Millions of people are earning and spending Kin across an ecosystem of numerous apps, making it the most used cryptocurrency by mainstream consumers. Developers can add Kin to their existing consumer apps with a few lines of code, instantly unlocking Kin experiences for their users. Developers are compensated through the Kin Rewards Engine which is similar to the Bitcoin Block Reward, except it pays developers for getting their users to earn and spend Kin. The apps that have integrated Kin are a mix of social apps, content platforms, and games. Users are spending Kin on content, tipping creators, and buying in-game items, and they are earning Kin by watching ads or filling out surveys. Kin is a growing mini economy in the digital world where everyone is fairly compensated for their contributions.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
ລາຍການທີ່ມັກ
KIN/USDT
Kin
----
--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (KIN)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
--
ຕາຕະລາງ
ຂໍ້ມູນ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
Spot
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
KIN/USDT
Kin
--
--‎--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (KIN)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
--
ຕາຕະລາງ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ຂໍ້ມູນ
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
network_iconເຄືອຂ່າຍຜິດປົກກະຕິ
ສາຍ 1
ບໍລິການລູກຄ້າອອນລາຍ
Loading...