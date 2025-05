KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

ຊື່KAVA

ອັນດັບNo.127

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.13%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,082,853,386

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,082,853,386

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2019-10-23 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.46 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ9.19263002,2021-09-09

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.24832868419474186,2024-08-05

Blockchain ສາທາລະນະKAVA

