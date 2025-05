KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

ຊື່KAS

ອັນດັບNo.38

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0007%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.28%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ26,241,701,037.782825

ການສະໜອງສູງສຸດ28,704,026,601

ການສະຫນອງທັງຫມົດ26,241,701,037.782825

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9142%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.20754794622992162,2024-08-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000169882220013181,2022-06-01

Blockchain ສາທາລະນະKASPA

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

