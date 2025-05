KAR

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

ຊື່KAR

ອັນດັບNo.1438

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,14%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ116 666 660

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ160 000 000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2021-07-21 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ13.1813767070817,2021-09-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2021-07-20

Blockchain ສາທາລະນະKAR

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

