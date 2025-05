KARATE

Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

ຊື່KARATE

ອັນດັບNo.1059

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%0,00

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ66.649.473.128

ການສະໜອງສູງສຸດ110.000.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ110.000.000.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.6059%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.006540469042834726,2024-02-09

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000120689878676149,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະHBAR

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

