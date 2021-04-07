KAON

Akropolis is a company that operates an Ethereum-based decentralized finance protocol that seeks to provide an autonomous financial ecosystem for saving and growing wealth, including through borrowing and lending.

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ການສະໜອງສູງສຸດ0

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ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

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ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000220520953094445,2025-03-19

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳAkropolis is a company that operates an Ethereum-based decentralized finance protocol that seeks to provide an autonomous financial ecosystem for saving and growing wealth, including through borrowing and lending.

ຂະແໜງການ

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