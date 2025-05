KAON

ຊື່KAON

ອັນດັບNo.1787

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ4,436,209,629.921202

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ15,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.0886093,2021-04-07

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000220520953094445,2025-03-19

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳAkropolis is a company that operates an Ethereum-based decentralized finance protocol that seeks to provide an autonomous financial ecosystem for saving and growing wealth, including through borrowing and lending.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

