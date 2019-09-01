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Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

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Blockchain ສາທາລະນະKLAY

ແນະນຳKakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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