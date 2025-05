JULD

JustLiquidity is a 100% decentralized platform with the experience and comfort of centralization. It helps to upgrade your trading experience on the Binance Smart Chain with faster transactions and cheap fees.

ຊື່JULD

ອັນດັບNo.2521

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.02%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ592,166,808

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ799,383,875.3500402

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.74200428,2021-02-22

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000360864778630557,2025-05-28

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

