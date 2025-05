JTF

JetFuel (JTF) is a blockchain-based GameFi project that merges the thrill of flight simulation with real-world travel benefits. The project introduces an innovative Play-to-Travel model, where players engage in an exciting air combat-inspired flight game to earn JTF tokens as rewards. Unlike traditional play-to-earn (P2E) games that primarily focus on in-game assets, JetFuel offers tangible utility by allowing players to redeem tokens for real-world travel expenses, such as airline tickets and travel services.

ຊື່JTF

ອັນດັບNo.

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ--

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ30,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ,

ລາຄາຕໍ່າສຸດ,

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

