JINGLE

Introducing $JINGLE — The Meme Music Movement. Not just a coin. A movement. A global meme-fueled celebration machine. A crypto-native Trojan Horse built for virality — wrapping powerful AI, degenerate chaos, and cultural moments into a music-focused, hyper-shareable ecosystem. AI Meme Virality Engine.

ຊື່JINGLE

ອັນດັບNo.3529

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ--

ການສະໜອງສູງສຸດ999,913,696

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.022240255206036254,2025-04-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.01692621565777358,2025-04-29

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳIntroducing $JINGLE — The Meme Music Movement. Not just a coin. A movement. A global meme-fueled celebration machine. A crypto-native Trojan Horse built for virality — wrapping powerful AI, degenerate chaos, and cultural moments into a music-focused, hyper-shareable ecosystem. AI Meme Virality Engine.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.