JEWEL

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

ຊື່JEWEL

ອັນດັບNo.

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ--

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ125.000.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ,

ລາຄາຕໍ່າສຸດ,

Blockchain ສາທາລະນະNONE

ແນະນຳJEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ ແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.