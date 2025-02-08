JAILSTOOL

The controversial stock market maneuvers of Dave Portnoy, known on social media as @stoolpresidente, have sparked backlash for allegedly pumping up stock values only to dump them, inspiring the emergence of a cryptocurrency dubbed "Stool Prisondente in jail."

ຊື່JAILSTOOL

ອັນດັບNo.1397

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.09%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ999,806,811.404759

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999,806,811.404759

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.21923769428389056,2025-02-09

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000340761652952793,2025-02-08

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳThe controversial stock market maneuvers of Dave Portnoy, known on social media as @stoolpresidente, have sparked backlash for allegedly pumping up stock values only to dump them, inspiring the emergence of a cryptocurrency dubbed "Stool Prisondente in jail."

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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