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Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

ຊື່ISLAND

ອັນດັບNo.1514

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ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.21%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ172,472,628.74355662

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ989,171,699.592621

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1724%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.2917950312440039,2024-12-17

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.012141457449811283,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳNifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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