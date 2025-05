IRIS

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

ຊື່IRIS

ອັນດັບNo.1656

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.02%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,602,273,366.2964566

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ2,116,719,760.6945505

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2019-04-08 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.2575 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.31768324,2021-04-11

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000851582719313134,2025-04-22

Blockchain ສາທາລະນະIRIS

ແນະນຳIRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.