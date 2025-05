IO

io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

ຊື່IO

ອັນດັບNo.286

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)24.98%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ159,708,255.82

ການສະໜອງສູງສຸດ800,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ800,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1996%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ6.438488090659158,2024-06-12

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.5135198911694648,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

