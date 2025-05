INV

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

ຊື່INV

ອັນດັບNo.916

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%51,76

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ603.233,31420876

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ615.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2021-01-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1788.53511267,2021-03-17

ລາຄາຕໍ່າສຸດ20.738103277153993,2024-10-11

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

