Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

ຊື່ILV

ອັນດັບNo.418

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%381,60

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5.840.875,04965269

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ9.020.753,64055246

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2021-03-31 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ2868.94660798,2021-05-29

ລາຄາຕໍ່າສຸດ10.04299974975683,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

