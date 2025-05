IGT

Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

ຊື່IGT

ອັນດັບNo.875

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)3.77%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ93,627,330.8705644

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ993,906,983.8785644

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2024-10-23 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.1 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.6675938748172612,2024-12-14

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.19226971371765952,2025-05-24

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.