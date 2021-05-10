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The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

ຊື່ICP

ອັນດັບNo.36

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0008%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)14.22%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ533,636,471.01725495

ການສະໜອງສູງສຸດ

ການສະຫນອງທັງຫມົດ533,636,471.01725495

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ750.73047694,2021-05-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2021-05-10

Blockchain ສາທາລະນະICP

ແນະນຳThe Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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