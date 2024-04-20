ICNX

Icon.X is pioneering the future of eSport in car racing fueled by blockchain / Web 3 technologies. Offering daily races and challenges, various game modes, and customizable cars, Immutable and open leaderboard on-chain and Support to Earn Protocol involving racing fans in the competition.

ຊື່ICNX

ອັນດັບNo.2942

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ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.14%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ12,487,785

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1248%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.1546404735247824,2024-04-20

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.002501677716432728,2025-05-28

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ແນະນຳIcon.X is pioneering the future of eSport in car racing fueled by blockchain / Web 3 technologies. Offering daily races and challenges, various game modes, and customizable cars, Immutable and open leaderboard on-chain and Support to Earn Protocol involving racing fans in the competition.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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