HZN

Horizon Protocol is a new DeFi platform that facilitates the on-chain trading of synthetic assets that represent the real economy. Horizon Protocol seeks to provide exposure to real-world assets risk/return profiles via smart contracts on the blockchain.

ຊື່HZN

ອັນດັບNo.2323

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,06%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ120 707 110

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ236 557 873

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2021-04-15 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.92531427,2021-04-15

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.003302307395713274,2025-05-30

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳHorizon Protocol is a new DeFi platform that facilitates the on-chain trading of synthetic assets that represent the real economy. Horizon Protocol seeks to provide exposure to real-world assets risk/return profiles via smart contracts on the blockchain.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.