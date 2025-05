HYDRA

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

ຊື່HYDRA

ອັນດັບNo.1488

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,47%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ19 953 054,02

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ33 478 291,38531308

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2021-06-30 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ52.17624526,2021-04-03

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.1821823518903342,2025-04-25

Blockchain ສາທາລະນະNONE

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

