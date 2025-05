HYCO

HYPERCOMIC is a Creative Web 3.0 Content platform. It is a blockchain-all-in-one service platform where creators have the chance to make their works and viewers can read their creations. It aims to help creators meet their fans directly and bring up their ideas into a business model. The platform relies on utility token HYCO to facilitate various services. The platform provides the users with Interoperability that allows them to share and access their ideas and filter the ecosystem voluntarily. The token is an ERC20-token type on the Ethereum blockchain.

ຊື່HYCO

ອັນດັບNo.4007

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.6274622618539353,2023-03-29

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000080019025248043,2025-05-29

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

