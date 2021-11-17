HUSL

The HUSL is a NFT platform focused solely on reshaping the music industry. Our aim is to empower artists to take full control of their work, removing as many intermediaries in the process. Think of us as a new record label.The HUSL token is a utility token that powers the entire HUSL ecosystem. Users can stake their tokens on the platform to earn Bags. This is a token based on ethereum and will allow users to redeem for cool experiences.

ຊື່HUSL

ອັນດັບNo.3015

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ10,379,879.07

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ70,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ7.678313283574933,2021-11-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2021-11-17

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳThe HUSL is a NFT platform focused solely on reshaping the music industry. Our aim is to empower artists to take full control of their work, removing as many intermediaries in the process. Think of us as a new record label.The HUSL token is a utility token that powers the entire HUSL ecosystem. Users can stake their tokens on the platform to earn Bags. This is a token based on ethereum and will allow users to redeem for cool experiences.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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