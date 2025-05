HOTKEY

Welcome to HotKey, your gateway to a revolutionized digital finance landscape. Here, effortless trading fuses with AI-powered insights, all within a cohesive ecosystem designed for the modern crypto enthusiast. With HotKey, each transaction enhances your portfolio but also enriches the community, yielding dividends in ETH, wTAO, and eventually, in native TAO as well.

ຊື່HOTKEY

ອັນດັບNo.2089

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ93,669,360.11870791

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ95,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9366%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.578969977730394,2024-08-25

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000815311575648077,2024-02-13

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.