HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

ຊື່HOPR

ອັນດັບNo.940

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.17%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ341,173,813

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ394,545,361

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3411%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.97174497,2021-03-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.03156245371074905,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳHOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.