HDN

Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network.

ຊື່HDN

ອັນດັບNo.1129

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.09%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ179,625,245

ການສະໜອງສູງສຸດ300,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ300,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5987%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.17620876406289046,2023-11-19

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001732296451158479,2022-05-18

Blockchain ສາທາລະນະARB

ແນະນຳHydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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