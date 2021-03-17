HARD

Hard Protocol is a cross-chain money market. HARD token is the governance token of Hard Protocol, used to encourage early participants to participate in the continuous development and management of the product. Through the Hard Protocol platform, users can use BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX and other assets for lending and mining to earns yield.

ຊື່HARD

ອັນດັບNo.1926

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.50%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ134,791,668

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ200,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.99568479,2021-03-17

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00851156010533061,2025-05-19

Blockchain ສາທາລະນະKAVA

ແນະນຳHard Protocol is a cross-chain money market. HARD token is the governance token of Hard Protocol, used to encourage early participants to participate in the continuous development and management of the product. Through the Hard Protocol platform, users can use BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX and other assets for lending and mining to earns yield.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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