HARD

Hard Protocol is a cross-chain money market. HARD token is the governance token of Hard Protocol, used to encourage early participants to participate in the continuous development and management of the product. Through the Hard Protocol platform, users can use BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX and other assets for lending and mining to earns yield.

ຊື່HARD

ອັນດັບNo.1926

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.50%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ134,791,668

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ200,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.99568479,2021-03-17

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00851156010533061,2025-05-19

Blockchain ສາທາລະນະKAVA

